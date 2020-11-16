В Іспанії затримали українців через незаконний продаж російської зброї

У межах спецоперації вилучили майна та коштів на 10 млн євро.

В Іспанії правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі зброєю з РФ та відмивання коштів. Серед затриманих є українці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Європол.

Іспанські правоохоронці займалися розслідуванням цієї справи з 2018 року. Затримання відбулися в іспанських регіонах Аліканте, Барселона та Валенсія. У межах спецоперації вилучили майна та коштів на 10 млн євро.

Правоохоронці затримали громадян Іспанії, Латвії та України. Їх підозрюють у нелегальному перевезенні на торгових суднах російської зброї та вибухівки - через Україну до зон конфліктів на півночі Африки та Близькому Сході, що заборонено ембарго ООН. Вантаж включав важке озброєння, включно з танками. Гроші, отримані з цієї діяльності, зловмисники переводили на рахунки у європейських банках

"Злочинна група була добре організована і здійснювала комплексну злочинну діяльність у міжнародних масштабах, що включало і визволення з в’язниці капітана корабля, якого затримали у Греції за нелегальну торгівлю зброєю", - повідомив Європол.

Нагадаємо, у березні Служба безпеки України повідомила про підозру одному зі священників у Рівненській області. За даними слідства, він займався торгівлею зброєю (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Йому закидають спробу продати гранатомет, гранати і тротил. Настоятель храму у 2015-2018 роках неодноразово виїжджав у зону бойових дій на Донбасі і, за даними СБУ, привозив звідти зброю для продажу на території Рівного. Священнослужитель реалізовував зброю методом закладки в підвалах багатоповерхівок і в промислових районах міста.