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Геращенко запропонував винести питання про легалізацію зброї на референдум

"Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде прийматися".

Геращенко запропонував винести питання про легалізацію зброї на референдум
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступає проти легалізації короткоствольної зброї, але пропонує компроміс: винести це питання на референдум.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

"У мене є компромісний варіант. Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, що будуть гинути невинні люди. Це настільки серйозне питання, що я б запропонував би: давайте приймемо закон про референдум, проведемо справжній, юридично значущий референдум, де поставимо питання — вирішувати носіння короткоствольної зброї або не дозволяти. Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде прийматися", - сказав він.

Нагадаємо, торік у вересні президент Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї.

У 2015 році одну петицію за легалізацію зброї вже було направлено президентові Петру Порошенку, але ніякого результату це не дало. Порошенко заявляв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації.

У вересні 2020-го голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що Україна не готова до легалізації марихуани, зброї та проституції.

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