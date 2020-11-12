Угорщина обмежила в’їзд українцям

Через запровадження Угорщиною комендантської години, яка діятиме з 21:00 до 6:00 за київським часом, змінено умови пропуску через кордон.

У Держприкордонслужбі повідомляють, що на час дії комендантської години в'їзд в Угорщину буде дозволено виключно особам, які прямують:

до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

з метою працевлаштування (за наявності відповідних документів).

Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

При цьому наголошується, що такі особи обов’язково повинні мати документи, які підтверджують підставу для в’їзду або транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Нагадаємо, з 9 листопада Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через ковід. Обмеження запроваджено через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 у Словаччині та Україні.