Понад 80% українців не брали участі в ініційованому Зеленським опитуванні, - соцдослідження

В ініційованому президентом Володимиром Зеленським всенародному опитуванні 25 жовтня взяли участь лише 16,5% українців.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру SOCIS, проведеного з 28 жовтня по 2 листопада 2020 року.

Більшість респондентів (68,0%) заявила, що це опитування ніяк не вплинуло на їх ставлення до Володимира Зеленського, 10,3% - "дещо поліпшило", 7,9% - "дещо погіршило", 5,9% - "значно погіршило", 2,4% - "значно поліпшило" ставлення до глави держави.

Соцопитування проводилося методом CATI з використанням планшетів. Вибірка: представляє доросле населення України (крім Криму та тимчасово не підконтрольних уряду України територій на сході України) за такими показниками, як стать, вік, регіон проживання і тип населеного пункту. Обсяг вибірки - 2 тис. респондентів.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є в розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включає обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансувала проведення партія "Слуга Народу".

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Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які мали проводити опитування.

На проведення всеукраїнського опитування мали витратити понад 100 мільйонів гривень. Спікером кампанії став шоумен Артем Гагарін.

Заступниця керівника фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук обіцяла, що результати опитування оприлюднять 26 жовтня.

9 листопада "Слуга народу" пообіцяла оприлюднити результати опитування Зеленського після оголошення усіх підсумків місцевих виборів.