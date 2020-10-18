Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення

Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з написом "5 питань від президента".

З'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента України Володимира Зеленського у день виборів 25 жовтня.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Відповідно до документа, який є у розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію, та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету і опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у манішку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів та волонтерів опитування.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів для опитування не передбачається. У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.

Раніше у Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.