У "Слузі Народу" розповіли, хто оплатить "опитування Зеленського"

У партії "Слуга Народу" розповіли, що Всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.

Про це повідомила в ефірі "Громадського радіо" заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

"Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами", - сказала Кравчук.

За її словами, опитування профінансують меценати.

"Є багато меценатів, небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Кошти будуть українського походження. Законодавчо незакріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті. Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом які подадуть відповідний законопроєкт", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, п'ять питань виглядають так:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

При цьому Подоляк зазначив, що стосовно п’ятого питання ще тривають обговорення.

За даними джерел LB.ua, опитувальний листок буде роздрукований на офсетному папері з щільністю 80г /м2. Також готуються 30 тис. урн для їх збору.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, решту чотири називають по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України. В Офісі президента повідомили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення опитування не передбачається.