Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Хворого на коронавірус Порошенка виписали з лікарні, його стан покращився
Хворого на коронавірус Порошенка виписали з лікарні, його стан покращився
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
ГоловнаПолітика

Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)

Перше з п'яти запитань буде озвучено 14 жовтня. 

Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування у день виборів 25 жовтня.

Воно складатиметься з п’яти запитань. Відеозвернення опубліковано на сторінці президента у Facebook. 

“25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в Інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питали. П’ять важливих запитань, щоб дізнатися твою думку”, – йшлося у президентському зверненні.

"Пам'ятаєш, як ми разом писали мою передвиборчу програму? Щоб втілювати те, що дійсно потрібно саме тобі. Кожному громадянину України. Це була демо-версія народовладдя", – звернувся Зеленський.

Зеленський заявив, що суть цих запитань буде оголошена пізніше. Він також відзначив, що нині Верховна Рада готується закріпити “важливий механізм” народовладдя на законодавчому рівні.

Оновлення 11:43. Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у Telegram написав, що перше питання буде озвучено завтра, 14 жовтня.

"Потім будуть оголошувати по одному запитанню на день. Очікується, що опитування пройде у вигляді голосування своєрідними "бюлетенями", але не у межах виборчих дільниць, а в урни волонтерів біля них. Голосування буде добровільним. Координатором проєкту "опитування у день виборів" є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко", – заявив Лещенко.

Де будуть друкувати "бюлетені" та хто це фінансуватиме, поки не повідомляється. 

Нагадаємо, що 4 березня на сайті парламенту було опубліковано законопроєкт "Про всеукраїнський референдум".

На всеукраїнський референдум, згідно з проєктом, може виноситися одночасно не більше від трьох питань. Результати референдуму не повинен затверджувати будь-який державний орган. Рішення, прийняте під час референдуму, може бути змінено шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.

16 травня спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що лист Венеціанській комісії було підписано 12 чи 13 травня.

18 червня Рада підтримала законопроєкт №3612 про референдум у першому читанні. За президентський законопроєкт проголосували 252 народні депутати.

Два інші законопроєкти про референдум - №2182 за поданням Юлії Тимошенко і №3177 за поданням нардепа ОПЗЖ Василя Німченка - парламент не підтримав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також