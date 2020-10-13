Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування у день виборів 25 жовтня.

Воно складатиметься з п’яти запитань. Відеозвернення опубліковано на сторінці президента у Facebook.

“25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в Інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питали. П’ять важливих запитань, щоб дізнатися твою думку”, – йшлося у президентському зверненні.

"Пам'ятаєш, як ми разом писали мою передвиборчу програму? Щоб втілювати те, що дійсно потрібно саме тобі. Кожному громадянину України. Це була демо-версія народовладдя", – звернувся Зеленський.

Зеленський заявив, що суть цих запитань буде оголошена пізніше. Він також відзначив, що нині Верховна Рада готується закріпити “важливий механізм” народовладдя на законодавчому рівні.

Оновлення 11:43. Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у Telegram написав, що перше питання буде озвучено завтра, 14 жовтня.

"Потім будуть оголошувати по одному запитанню на день. Очікується, що опитування пройде у вигляді голосування своєрідними "бюлетенями", але не у межах виборчих дільниць, а в урни волонтерів біля них. Голосування буде добровільним. Координатором проєкту "опитування у день виборів" є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко", – заявив Лещенко.

Де будуть друкувати "бюлетені" та хто це фінансуватиме, поки не повідомляється.

Нагадаємо, що 4 березня на сайті парламенту було опубліковано законопроєкт "Про всеукраїнський референдум".

На всеукраїнський референдум, згідно з проєктом, може виноситися одночасно не більше від трьох питань. Результати референдуму не повинен затверджувати будь-який державний орган. Рішення, прийняте під час референдуму, може бути змінено шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.

16 травня спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що лист Венеціанській комісії було підписано 12 чи 13 травня.

18 червня Рада підтримала законопроєкт №3612 про референдум у першому читанні. За президентський законопроєкт проголосували 252 народні депутати.

Два інші законопроєкти про референдум - №2182 за поданням Юлії Тимошенко і №3177 за поданням нардепа ОПЗЖ Василя Німченка - парламент не підтримав.