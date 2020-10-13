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Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС

Кулеба не підтвердив, але й не став виключати наміри України запровадити санкції стосовно Олександра Лукашенка

Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС
Фото: EPA/UPG

Україна приєднається до першої хвилі санкції ЄС стосовно влади Білорусі, однак рішення щодо особистих санкцій стосовно Олександра Лукашенка ще не ухвалене.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наша позиція щодо кризи у Білорусі є послідовною і чіткою. Ми приєдналися до відповідних заяв ЄС. Стосовно тих санкцій, які вже були запроваджені, ми приєднаємося до них. Щодо будь-яких нових санкцій, то ми діятимемо за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку Євросоюз ухвалює штрафні заходи, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них. До речі ситуація у Білорусі - чудовий приклад того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик ЄС та України, коли ми дійсно виступаємо єдиним фронтом ", - сказав Кулеба.

Міністр не підтвердив, але й не став виключати наміри України запровадити санкції стосовно Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 2 жовтня лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах і жорстокі дії силовиків проти протестувальників. Лукашенка у списку не було.

У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти Європейського Союзу у відповідь на рішення саміту ЄС.

Вчора в Євросоюзі ухвалили рішення про введення санкцій проти Олександра Лукашенка. Голови Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили внесення його до санкціонного списку.

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