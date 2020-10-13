Зять Джарти подав декларацію як кандидат на голову Комісії з регулювання азартних ігор

Валерій Омельченко, відомий як зять покійного прем'єр-міністра Криму Василя Джарти, подав електронну декларацію, у якій вказано, що він претендує на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це йдеться у декларації Омельченка.

Серед нерухомого майна Омельченко та його родина володіють квартирою в Києві площею 386 кв. м. У власності його дружини Вікторії Джарти є дві земельні ділянки у столиці та житловий будинок в Обухівському районі. Омельченко також має земемльну ділянку в Києві.

У спільній власності родини Омельченка є квартира в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, а також Вікторія Джарти володіє апартаментами в окупованій Ялті.

Омельченко також володіє автомобілем Аudi, а його дружина має Bentley Continetal. Саме цю машину Омельченко задекларував в 2011 році. Того ж року авто засвітилося у двох крупних ДТП.

У 2012 році Омельченка висунули кандидатом у народні депутати від округу №55 (Макіївка). Після появи у місті його рекламних біг-бордів, всі вони були розмальовані написами "Рейдер!". Так само по місту були розвішані листівки з "біографією" Омельченко: Захоплення інсулінового заводу "Індар", знищення трамвая як засобу пересування в місті, захоплення автотранспорту в місті, захоплення і монополізація 100% аптечного бізнесу, захоплення заводу деревних плит, а також захоплення Універмагу міста.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №2285-д про легалізацію азартних ігор. Якщо закон буде прийнято, до Бюджетного, Податкового, Кримінального кодексів і КУпАП необхідно буде внести зміни, а закони "Про заборону грального бізнесу в Україні" та "Про державні лотереї в Україні" перестануть діяти.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Недодел. «Игорный» закон придется снова переписывать".

.