Суд оштрафував Шабуніна за те, що запізнився з декларацією на пів дня

Печерський районний суд визнав керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна винним у несвоєчасному поданні декларації за 2019 рік.

Про це Шабунін повідомив у фейсбуці.

"45 хвилин знадобилося Печерському "суду", щоб визнати мене винним у несвоєчасному поданні декларації", - написав він.

Шабунін зазначив, що з поданням декларації за 2019 рік він запізнився на пів дня і що неправдивих даних у ній немає.

"Я кілька років добровільно подаю свою декларацію навіть тоді, коли закон цього від мене не вимагав. Наприклад, моя декларація була однією з перших в країні. Нагадаю також, що той самий печерський "суд" відмазав Зеленського, який через півроку згадав про 5 мільйонів доходу від ОВДП. Це ж лише півроку і 5 мільйонів, не те що, рецидивіст Шабунін з його пів дня затримки", - зазначив Віталій Шабунін.

Нагадаємо, що в липні Зеленський зізнався в порушенні законодавства і заявив, що "готовий нести відповідальність". Глава держави заявив Національному агентству із запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані. Однак ці зміни стосувалися облігацій внутрішньої державної позики на суму 5,1 млн гривень.

Також повідомлялося, що НАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями.

25 липня Печерський районний суд Києва постановив закрити адмінпровадження щодо декларації Зеленського через його недоторканість.