У ДБР спростували інформацію про відмову двигуна Ан-26, що зазнав катастрофи під Харковом

У Державному бюро розслідувань вважають недостовірною інформацію про відмову двигуна літака, який зазнав катастрофи біля Харкова.

Про це повідомив керівник головного слідчого управління ДБР Максим Борчаковський.

"Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун - не відповідає дійсності", - цитує Борчаковського Інтерфакс-Україна.

Водночас він наголосив, що всі ці обставини встановлюють під час проведення технічного розслідування, яке здійснює головна інспекція Міністерства оборони.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав увечері 25 вересня на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Із 27-ми осіб на борту, 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу, вижив лише один курсант - В'ячеслав Золочевський. Він перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості. Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Бортові самописці літака почали розшифровувати 28 вересня.