В ДБР розповіли нові деталі розслідування авіакатастрофи AН-26 під Чугуєвом

Державне бюро розслідувань допитало понад 40 свідків у справі про падіння в Харківській області транспортного літака AН-26Ш з військовослужбовцями та курсантами Харківського університету ПС ЗСУ ім. Івана Кожедуба.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Розслідування розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України - порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведені такі слідчі дії:

огляд місця події, під час яких виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки);

огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;

призначено 26 судово-медичних експертиз;

вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події;

у військовій частини проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;

отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних Сил ЗС України;

допитано як свідків понад 40 осіб;

забезпечено відібрання біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу;

призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;

витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку;

подано 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.

"Після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їх тіла будуть повернуть їх родичам в найкоротші терміни. Хід розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР. Досудове розслідування триває", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Учора вилучили бортові самописці літака. Сьогодні почали їх розшифровувати.