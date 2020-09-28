В ДБР розповіли нові деталі розслідування авіакатастрофи AН-26 під Чугуєвом

Державне бюро розслідувань допитало понад 40 свідків у справі про падіння в Харківській області транспортного літака AН-26Ш з військовослужбовцями та курсантами Харківського університету ПС ЗСУ ім. Івана Кожедуба.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Розслідування розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України - порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведені такі слідчі дії:
- огляд місця події, під час яких виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки);
- огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;
- призначено 26 судово-медичних експертиз;
- вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події;
- у військовій частини проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;
- отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних Сил ЗС України;
- допитано як свідків понад 40 осіб;
- забезпечено відібрання біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу;
- призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;
- витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку;
- подано 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.
"Після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їх тіла будуть повернуть їх родичам в найкоротші терміни. Хід розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР. Досудове розслідування триває", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.
На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.
Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.
Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.
Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.
Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.
ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
Учора вилучили бортові самописці літака. Сьогодні почали їх розшифровувати.