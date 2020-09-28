Проросійські бойовики на Донбасі порушили режим тиші біля Старогнатівки

Бойових втрат і поранень немає.

З початку доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши стрілецьку зброю. Обстріл зафіксовано на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Зазначається, що бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовці разом із рятувальниками ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік Нижньотеплого.

У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери розмінували понад два гектари території та передали на знищення 13 вибухонебезпечних предметів.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації противника", - запевняють у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська впродовж чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.