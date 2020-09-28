Окупанти біля Опитного вели вогонь із гранатометів та великокаліберного кулемета

Зафіксовано чотири порушення режиму "тиші" з боку бойовиків.

Російсько-окупаційні війська впродовж минулої доби, 27 вересня, чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Опитне противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове.

Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає, йдеться у ранковому зведенні.

Повідомляється, що військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. Окрім того, локалізували осередок загоряння на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Від початку поточної доби, 28 вересня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що вступили в дію 27липня 2020 року, не зафіксовано.

Нагадаємо, що моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир’я, яке оголосили 27 липня, зафіксувала на Донбасі 1052 порушення.

26 вересня на вибуховому пристрої біля Оріхового у Луганській області підірвалися три українські захисники. Вони отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Бійців доправили до лікувального закладу.