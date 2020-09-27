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В Україні прогнозують погіршення погоди: негода вже знеструмила 107 населених пунктів

Очікують сильний вітер та дощі, в окремих районах грози та град.

В Україні прогнозують погіршення погоди: негода вже знеструмила 107 населених пунктів
Фото: EPA/UPG

В Україні внаслідок негоди у неділю, 27 вересня, без електропостачання залишились 107 населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій

"Станом на 7 год. 27 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях", - йдеться у повідомленні.

У Львівській області без світла залишились 34 населені пункти, у Вінницькій – 33, в Івано-Франківській – 26, у Чернівецькій – 14. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

У ДСНС також попередили про погіршення погоди у неділю, 27 вересня. 

Сильні дощі прогнозують у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. 

Крім того, у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град; у західних, вночі в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.

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