Чернишов запропонував голові Івано-Франківської ОДА оселитися біля дамби

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва зосередитися на плануванні комплексу дій із підтримки у належному стані наявних захисних споруд у регіоні, або «оселитися десь біля дамб і пливти за течією під час повеней, відчуваючи міць природної стихії на собі». Про це міністр написав у фесбуці за результатом перевірки щодо виконання робіт з ліквідації наслідків повені, що область зазнала у червні.

"Наполегливо прошу очільника області зосередитися на контролі робіт. Це важливо. Та, напевне, ще важливіше завдання — зосередитися на плануванні комплексу дій із підтримки у належному стані наявних захисних споруд. Адже повені у західних регіонах України не є якимось «чорним лебедем», вони трапляються регулярно, тож до них треба бути готовими.

Спланувати запобіжні заходи вже зараз: які саме роботи, на яких об’єктах, за які кошти та в які терміни необхідно виконати. Аби своєчасно реагувати на можливе виникнення надзвичайних ситуацій на річках, ми можемо в майбутньому наздоганяти ці кризові ситуації природного характеру, а можемо підготувати кожний регіон і зосередитися на питаннях розвитку та розбудови. В іншому випадку, — якщо цього не робити, — пропоную голові ОДА та заступникам оселитися десь біля дамб і пливти за течією під час повеней, відчуваючи міць природної стихії на собі", - зазначив міністр.

При цьому він окреслив, що держава вчасно забезпечила фінансову підтримку регіону та закликав контролювати проведення робіт.

"З резервного фонду було виділено кошти на допомогу населенню та на відновлення найбільш постраждалих об’єктів інфраструктури, в тому числі доріг, мостів, берегоукріплень і дамб. Водозахисні дамби в Івано-Франківській області внаслідок стихії дійсно в критичному стані", - зазначив міністр.