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Кличко попросив МОН з'ясувати, хто нагнітає ситуацію навколо Олімпійського коледжу

"Коледж не закриють".

Кличко попросив МОН з'ясувати, хто нагнітає ситуацію навколо Олімпійського коледжу
Фото: Lb.ua

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, де напередодні виник конфлікт, повинен і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа. Про це він повідомив під час онлайн пресконференції, пише "Українська правда".

"Я ж хочу наголосити що з тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа… А щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми. Бо, підкреслю: все має відбуватися виключно в правовому полі", - відзначив мер.

При цьому він додав, що заклад підпорядкований Міністерству освіти і в ньому триває реорганізація, через яку і виник конфлікт. А справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися напередодні на території коледжу, вже займаються правоохоронці. 

Нагадаємо, 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками і студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими. Міністерство освіти й науки відреагувало на сутички, які трапились під коледжем. Там запевнили, що заклад не планують ліквідовувати та вимагають розслідування інциденту. Сьогодні студенти зібралися на мітинг під навчальним закладом. 

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