ЦВК затвердила форму та кольори бюлетенів на місцевих виборах

Всього буде шість різнокольорових бюлетенів.

Центральна виборча комісія затвердила форми виборчих бюлетенів на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, а також сільських, селищних та міських голів.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Також затверджено колір зазначених виборчих бюлетенів, а саме:

- блакитного кольору – на голосуванні за депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

- світло-зеленого кольору – депутатів районної ради;

- світло-жовтого кольору – депутатів міської ради;

- світло-сірого кольору – депутатів районних рад;

- кремового кольору – депутатів сільської, селищної ради;

- світло-рожевого кольору – сільського, селищного, міського голови.

При цьому встановлено, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Нагадаємо, у липні нардеп показав, як виглядатиме бюлетень для голосування на місцевих виборах. Серед нововведень - із кількох кандидатів від партії можна буде вибрати конкретного.

Минулого року ЦВК зазначала, що такого дизайну, який мали білетені на парламентських виборах, в Україні ще не було.