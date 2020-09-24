ЦВК затвердила форму та кольори бюлетенів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія затвердила форми виборчих бюлетенів на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, а також сільських, селищних та міських голів.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Також затверджено колір зазначених виборчих бюлетенів, а саме:
- блакитного кольору – на голосуванні за депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
- світло-зеленого кольору – депутатів районної ради;
- світло-жовтого кольору – депутатів міської ради;
- світло-сірого кольору – депутатів районних рад;
- кремового кольору – депутатів сільської, селищної ради;
- світло-рожевого кольору – сільського, селищного, міського голови.
При цьому встановлено, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.
Нагадаємо, у липні нардеп показав, як виглядатиме бюлетень для голосування на місцевих виборах. Серед нововведень - із кількох кандидатів від партії можна буде вибрати конкретного.
Минулого року ЦВК зазначала, що такого дизайну, який мали білетені на парламентських виборах, в Україні ще не було.