Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин показал, как будет выглядеть новый бюллетень для голосования на местных выборах.
"Утверждена новая форма избирательного бюллетеня на местных выборах - и он теперь будет выглядеть прям как в стране первого мира", - написал он в фейсбуке.
Нардеп отметил, что на местных выборах осенью будет работать новая система выборов по открытым спискам.
"В нее по каждому округу от партии баллотируется несколько кандидатов и вы можете выбрать конкретного кандидата от партии (правая часть бюллетеня). Выбранная комитетом форма бюллетеня поможет избирателю легко сориентироваться в новой системе и выбрать кандидата, которому он доверяет - и минимизирует возможные ошибки", - подчеркнул Гурин.
Напомним, ранее профильный комитет Рады рекомендовал ввести партийную систему на местных выборах для населенных пунктов от 10 тыс. населения.
В мае ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту проживания, а не регистрации. Голосование состоится 25 октяюря.
19 декабря 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс, кардинально изменив правила игры: депутаты отказались от смешанной избирательной системы, которая предусматривала мажоритарке на парламентских выборах, и согласились на пропорциональную - с открытыми избирательными списками. Однако, уже тогда в партии власти признавали, что Кодекс принимали в спешке и в него нужно вносить изменения. Подробнее читайте в материале LB.ua "Як "Слуга народу" пише правила місцевих виборів".