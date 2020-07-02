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Украина рассказала ОБСЕ о российском гражданстве "омбудсмена ДНР"

Морозова имеет недвижимость в Москве.

Украина рассказала ОБСЕ о российском гражданстве "омбудсмена ДНР"
Фото: ДАН

Украинская делегация во время онлайн-заседания форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в сфере безопасности 2 июля обратила внимание миссий стран-участниц, что у так называемого "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой есть гражданство России.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

"Мы продолжаем предоставлять делегациям государств-участников ОБСЕ информацию о высокопоставленных чиновниках и гражданах РФ, которые занимают официальные должности в российских оккупационных администрациях на Донбассе. В этот раз мы проинформировали о так называемом омбудсмене ДНР Дарье Морозовой", - отметил Лоссовский.

"Уполномоченная по правам человека", которую Россия привлекла к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, имеет гражданство РФ и в дальнейшем планирует жить в Москве, где у нее уже есть недвижимость. Морозова получила воинское звание "капитан" от предыдущего главаря "ДНР" Александра Захарченко, а также имеет медаль от российской Ассоциации ветеранов войны.

Напомним, что раньше украинская делегация демонстрировала в ОБСЕ копии российских паспортов "главы ДНР" Дениса Пушилина, а также Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой, участвующих в переговорах в Минске.

Позже Украина проинформировала делегации стран-участниц ОБСЕ об отдельных назначениях российских чиновников на должности в "ДНР", включая "заместителя премьер-министра", "министра финансов", "председателя ЦИК", "председателя верховного суда".

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