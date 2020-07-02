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Экс-глава Госкомтелерадио времен Януковича возглавил Службу информполитики, - СМИ

Курдинович ушел в отставку в 2014 году по собственному желанию.

Экс-глава Госкомтелерадио времен Януковича возглавил Службу информполитики, - СМИ
Александр Курдинович
Фото: stv.mediasapiens.kiev.ua

Александр Курдинович, который в 2011-2014 годах руководил Госкомитетом телевидения и радиовещания Украины, возглавил Службу по вопросам информационной политики Офиса президента.

Об этом сообщает издания "theБабель".

Отмечается, что "theБабель" направил запрос в Офис президента о Курдиновиче, поскольку он должен утверждать все макеты в рамках пиара программы "Большая стройка". В ответе указывается, что тот занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Чем конкретно занимается эта служба, в Офисе не уточнили.

В комментарии Курдинович рассказал, что ничего утверждать он не должен. Он также ушел от ответа на вопрос, почему в письме, которое Офис президента рассылал в областные администрации, указаны его контакты. После уточняющего вопроса о том, работает ли он в ОП, он положил трубку.

В ОП также объяснили, что брендбук для "Большого строительства" разработали в Директорате по вопросам информационной политики.

Напомним, Курдиновича в 2011 году на пост руководителя Госкомтелерадио назначил тогдашний президент Виктор Янукович. В марте 2014 года Курдинович по собственному желанию подал в отставку, Верховная Рада ее приняла.

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