Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого

Кабинет министров уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.

Об этом сообщил в фейсбуке представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, такое решение было принято на заседании 2 июля.

"На своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - написал Мокан.

Напомним, накануне Гослесагентство отвергло связь между вырубкой Карпат и паводком.

Юрист Заблоцкий был назначен на должность 24 декабря 2019 года. До этого он был руководителем сектора "Сельское хозяйство" Офиса эффективного регулирования (BRDO), который раньше возглавлял бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее Заблоцкий заявил, что объем незаконных рубок в Украине за пять месяцев 2020 года сократился на 46% с начала года. По данным Гослесагентства, объемы незаконных вырубок леса в 2019 году выросли до 118 тыс. куб. м, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тыс. куб. м).