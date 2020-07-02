На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский

Накануне заявления об отставке Смолий несколько раз посещал Офис президента.

На отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины настаивал президент Владимир Зеленский. Накануне заявления об увольнении он несколько раз посещал Офис президента - в день самого заявления 1 июля, днем ранее после заседания Нацсовета реформ, а также в предыдущие дни, сообщила на своем Telegram-канале шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Был очень непростой разговор с президентом. Точнее несколько. По сути, отставка Смолия - прямое требование Зеленского", - отметила она.

По мнению Сони Кошкиной, мало вероятно, что парламент, чьим решение назначают по представлению президента Украины и увольняют глав Нацбанка, захочет сохранить Якова Смолия на должности.

"А даже если и так, вряд ли он сам согласиться остаться", - отметила журналистка.

Яков Смолий с 2014 года работал в НБУ. Он начал с должности зампредседателя, в октябре 2016 года стал первым заместителем главы Нацбанка. С 10 мая 2017 года был исполняющий обязанности Председателя НБУ на время отпуска Валерии Гонтаревой. 15 марта 2018 года Верховная Рада 247 голосами "за" назначила Смолия главойНационального банка.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На сайте регулятора опубликовали обращение членов правления НБУ, в котором говорилось, что они разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Послы "большой семерки" заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. По их мнению, подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку.

После заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций. Он считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут.

На фоне заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля вырос на 32 копейки в сравнении с закрытием предыдущей сессии. Курс евро поднялся на 48 копеек до 30,67 гривен.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения будет вынесен на рассмотрение в зал.

Даниил Гетманцев допускает, что Верховная Рада будет голосовать за отставку главы НБУ Якова Смолия 3 июля. По его словам, в парламенте наберется достаточно голосов для отставки.