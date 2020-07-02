Гетманцев: голосование за отставку Смолия в Раде может пройти 3 июля

Он считает, что в парламенте наберется необходимое количество голосов.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускает, что Верховная Рада будет голосовать за отставку главы НБУ Якова Смолия 3 июля. Об это он сообщил журналистам перед заседанием парламента, пишут "Українські новини".

"Завтра - возможно, есть такая возможность, что будет завтра, но я не был бы уверен на 100%... Я уверен, что ввиду того, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть", - сказал он.

По словам Гетманцева, как только заявление поступит в парламент, состоится заседание профильного комитета, на котором депутаты намерены рекомендовать рассмотреть соответствующее заявление главы НБУ.

При этом Гетманцев отметил, что хотел бы услышать от Смолия его позицию и где он увидел "политическое давление".

Напомним, ранее Гетманцев сообщил, что вначале заявление Смолия об отставке рассмотрят на заседании профильного комитета Рады. Если депутаты не поддержат его отставку, то Смолию и дальше придется возглавлять Нацбанк.

1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На сайте регулятора опубликовали обращение членов правления НБУ, в котором говорилось, что они разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Послы "большой семерки" заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. По их мнению, подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку.

После заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций.