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Послы G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

Они подчеркнули, что подрыв независимого центрального банка поставил бы под угрозу надежность реформ. 

Послы G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия
Фото: Сергей Нужненко

Послы стран "Большой семерки" в Украине заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. 

Соответствующее сообщение размещено в аккаунте G7AmbReformUA в Twitter после заявления главы Национального банка Украины Якова Смолия об отставке "из-за систематического политического давления".

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку", - заявили послы. 

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На сайте регулятора опубликовали обращение членов правления НБУ, в котором говорилось, что они разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев сообщил, что вначале заявление Смолия об отставке рассмотрят на заседании профильного комитета Рады. Если депутаты не поддержат его отставку, то Смолию и дальнше придется возглавлять Нацбанк.

В Офисе президента заявили, что обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, что неоднократно отмечал сам президент Зеленский. НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику.

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