Суд Молдовы признал неконституционными высокие штрафы за нарушение карантина

Для определения размера штрафа необходимо использовать ст. 34 Кодекса о правонарушениях, согласно которой штрафы для физлиц должны быть в пределах от 1 до 500 условных единиц.

Конституционный суд Молдовы признал противоречащим конституции штраф в размере от 22,5 тыс. леев (35 тыс. гривен) за нарушение карантина во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на главу КС Молдовы Домника Маноле.

"Конституционный суд 30 июня признал противоречащим Конституции положения Кодекса о правонарушениях, согласно которым за нарушение режима карантина в Молдове предусмотрен штраф от 22,5 тыс. леев", - говорится в сообщении.

КС решил, что для определения размера штрафов должна применяться статья 34 Кодекса о правонарушениях, согласно которой взыскания для физических лиц не могут превышать 2,5 тыс. леев (3900 тыс. грн). Решение КС является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, с 16 мая по 30 июня в Молдове ввели чрезвычайное положение. Граждане обязаны носить маски в общественных помещениях, соблюдая дистанцию. Также запрещено собираться в общественных местах группами более трех человек. В стране закрыты детские площадки, бассейны и развлекательные заведения.

Также сохраняется запрет на международное автобусное и авиасообщение, а в общественном транспорте сохраняется запрет на перевозку стоячих пассажиров. Кроме того, в выходные дни общественный транспорт ходить не будет.