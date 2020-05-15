Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня

С 16 мая по 30 июня в Молдове объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения.

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что в 00.00 часов истекает режим чрезвычайного положения, который был введен парламентом на период с 17 марта по 15 мая.

"Комиссия по общественному здравоохранению под председательством премьер-министра Иона Кику приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня", - заявила министр.

По ее словам, это означает, что многие ограничительные меры, введенные на период чрезвычайного положения, останутся в силе и далее.

"Все органы власти, юридические и физические лица, экономические агенты всех форм собственности обязаны соблюдать социальную дистанцию в один метр, а также личную гигиену (. . .). Комиссия приняла решение ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах, закрытых помещениях, которые являются общественными местами", - сказала министр.

Она отметила, что также сохраняется запрет на международное автобусное и авиасообщение, а в общественном транспорте сохраняется запрет на перевозку стоячих пассажиров. Кроме того, в выходные дни общественный транспорт ходить не будет.

До 31 мая продлен запрет на открытие ресторанов, баров, кафе и гостиниц. До этой же даты продлевается запрет на открытие рынков в муниципиях Кишинев и Бельцы. Также до 31 мая остаются закрытыми детские и спортивные площадки. До 30 июня остаются закрытыми детские сады и все учебные заведения.

"В дальнейшем, решения будут приняты в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - сказала министр.

Однако с 16 мая открываются поликлиники и частные медицинские учреждения, а также стоматологические кабинеты - при условии строго соблюдения мер безопасности и личной гигиены. Также с 16 мая открываются парикмахерские, но только для оказания услуг по стрижке волос.

В Молдове зарегистрировано 5745 случаев заражения коронавирусом, 2280 человек вылечилось, 202 скончалось.

Поэтапное снятие ограничений началось с 27 апреля. С 4 мая к работе вернулись все работники государственных учреждений, начал функционировать в обычном режиме общественный транспорт. С 10 мая разрешено проведение богослужений на открытом воздухе, во дворах церквей. С 11 мая начали работать рынки в селах и районных центрах, за исключением рынков в муниципиях Кишинев и Бельцы.