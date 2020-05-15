Власти Германии отказали в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.

"Заявка Nord Stream-2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока-2" отклонена", - говорится в заявлении агентства, которое цитирует "Интерфакс-Украина".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал это большой победой.

"Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream-2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!" - написал он в твиттере.

Маєм велику перемогу у Берліні: щойно 🇩🇪незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме🇩🇪Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність! pic.twitter.com/PpfuKOOdqw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 15, 2020

Напомним, 4 апреля 2019 года Европарламент принял обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе "Северный поток - 2". Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод "Северный поток -2 " достроен не был. В заявке оператора газопровода приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.