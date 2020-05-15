Европарламент одобрил упрощение визового режима с Беларусью

Европейский парламент одобрил соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Беларусью.

Онлайн-голосование прошло вечером 14 мая в ходе пленарной сессии в Брюсселе.

За документ проголосовали 634 депутата, 48 выступили против, 4 - воздержались, пишет Немецкая волна.

Соглашение о визах касается разрешений на краткосрочные поездки, то есть до 90 дней в любой 180-дневный период. Согласно документу, визы будут стоить 35 евро для граждан и Беларуси, и ЕС. От уплаты сбора будут освобождены, в частности, дети до 12 лет, люди с инвалидностью, ученики, студенты, представители организаций гражданского общества.

Все визовые заявки должны будут рассматриваться в течение 10 календарных дней. Если заявка требует дополнительной проверки, этот срок могут увеличить до 30 дней. С другой стороны, его могут уменьшить до двух рабочих дней "в неотложных случаях". Но тогда визовый сбор составит 70 евро.

Как и сейчас, путешествующие должны будут обосновать цель поездки. Но для ряда категорий лиц список необходимых документов сократят. Это коснется, например, бизнесменов, водителей транспорта при международных перевозках, журналистов, людей, едущих с научной или творческой целью. Предусмотрена и возможность выдачи многоразовых виз со сроком действия один год или пять лет.

Следует отметить, что граждане ЕС могут посещать Беларусь без визы на срок до 30 дней. Условием является въезд через аэропорт Минска.