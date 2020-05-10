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МИД заявил об отсутствии дополнительных ограничений для выезда украинцев за границу

Закрыты отдельные пункты пропуска через государственную границу, в частности для воздушного сообщения.

МИД заявил об отсутствии дополнительных ограничений для выезда украинцев за границу
Фото: uzhgorod.in

Действующим законодательством не установлены никакие дополнительные ограничения выезда граждан Украины за границу.

Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает РБК-Украина.

Таким образом в Министерстве прокомментировали заявление посольства Британии относительно якобы необходимости получения специального разрешения для выезда украинцев за границу.

"В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают", - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что никакой другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения специального разрешения на выезд украинцев, в том числе с видом на жительство в других странах, министерство не предоставляло.

"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", - добавили в МИД.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква опроверг слухи об отмене безвиза из-за пандемии.

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