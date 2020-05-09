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Кулеба в Совбезе ООН: война на Донбассе длится дольше Второй мировой

Она унесла жизни более 13 тысяч украинцев.

Кулеба в Совбезе ООН: война на Донбассе длится дольше Второй мировой
Фото: надано Дмитром Кулебою

Российская агрессия против Украины длится дольше Второй мировой войны и унесла жизни более 13 тысяч украинцев.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-заседании Совета безопасности ООН.

"Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и части Донбасса, уже длится дольше за Вторую мировую войну. Она унесла жизни более 13 тысяч, и привела к ранениям более 27 тысяч человек в самом сердце Европы", - отметил Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что ООН была создана как глобальная структура, которая должна была бы уберечь следующие поколения от войны.

"75 лет назад, когда мир начал заживлять раны Второй мировой войны, отцы-основатели ООН, среди которых были представители моей страны, создали глобальную структуру, которая должна была оградить следующие поколения от ужасов войны", - подчеркнул он.

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что одностороннее окончание войны Украиной может привести к потере государства.

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