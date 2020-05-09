В Украине на 9 мая запланировано более 300 мероприятий

Полиция должна быть готова к предупреждению провокаций.

9 мая в Украине запланировано проведение 340 мероприятий, в частности 290 - с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Он подчеркнул, что руководители подразделений должны контролировать ситуацию и при необходимости немедленно принимать соответствующие решения.

8 мая на территории государства было запланировано проведение 253 мероприятий с участием почти 1,3 тысячи граждан.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 3,5 тыс. полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии.