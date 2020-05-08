Жителей пансионата не обеспечили масками и разрешали принимать гостей, несмотря на карантин.

Полиция Киевской области объявила о подозрении директору дома престарелых, где от коронавируса COVID-19 умерли трое пенсионеров.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей). За это женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

В полицию обратился врач Броварской районной больницы и рассказал, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники полиции.

"Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор - физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер для изоляции больных", - сообщили правоохранители.

Следователи проверили заведение и выяснили, что жители пансионата, несмотря на карантин, могли свободно передвигаться по территории села без средств индивидуальной защиты (масок). Также установлено, что к пожилым людям беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником инфекции. В результате заболели COVID-19 больше 10 пенсионеров, трое из которых скончались.

Следствие продолжается.

Напомним, по состоянию на утро 8 мая число заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 тыс. За сутки умер 21 человек.