В Киеве 9 мая потеплеет до +16, без осадков

На западе страны будет до +21.

В Киеве 9 мая облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+21 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

Напомним, что 7 мая в Киеве был установлен рекорд по количеству осадков для этой даты. В четверг в столице Украины выпало 24 мм осадков, что в два раза больше по сравнению с предыдущим рекордом для этой даты, державшимся с 1908 года.