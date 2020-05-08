В Украину на эвакуационных рейсах вернулись еще 800 граждан

В Украину за 7 мая на эвакуационных рейсах вернулись еще 800 граждан. Они прилетели из Копенгагена (Дания), Аликанте (Испания), Милан (Италия) и двумя рейсами из Мадрида (Испания). Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время температурного скрининга лиц с повышенной температурой не обнаружили, на самочувствие никто не жаловался.

"Пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля. Один гражданин, который прибыл из Копенгагена, отправился на обсервацию по указанному адресу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиропоток за 7 мая был выше, чем в предыдущие дни. Границу в обе стороны пересекли 14 000 человек. Лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ не обнаружили.

Напомним, что всех эвакуированных украинцев делят на две группы. Первая - те, у кого есть смартфоны, чтобы установить приложения "Дия" для контроля за обсервацией. Они вводят адрес, по которому обязуются самоизолироваться, и обязаны находиться по нему две недели.

Вторая - люди без смартфонов. Они будут проходить обсервацию "в классическом формате", то есть в подготовленных государством локациях.