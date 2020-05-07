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Семьи пленных в ОРДЛО повторно обратились к Зеленскому с просьбой включить Денисову в ТКГ

Они убеждены, что в составе ТКГ некому представлять их интересы. 

Семьи пленных в ОРДЛО повторно обратились к Зеленскому с просьбой включить Денисову в ТКГ
Фото: http://sockraina.com/

Семьи пленных украинцев в ОРДЛО обратились к президенту Владимиру Зеленскому с повторной просьбой включить Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову в состав украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в обращении родственников заложников на странице организации "Повернення додому" в Facebook. Отмечается, что родственники пленных озвучивали свое требование включить Денисову в ТКГ на встрече в Офисе президента 28 апреля.  

"Вчера был опубликован список нового состава группы, и вы опять не учли наше право на защиту прав заложников ОРДЛО и членов их семей. В минской группе снова нет омбудсмена и наши интересы и интересы наших родных представлять некому. Обмен заложниками – это гуманитарная миссия, которая должна происходить в присутствии омбудсмена", - говорится в сообщении.

Семьи заложников подчеркнули, что имеют право на защиту своих прав и свобод.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 5 мая подписал указ о создании делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма.

Его первым заместителем стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко. 

Представителем в подгруппе по безопасности вместо Богдана Бондаря стал заместитель министра обороны Александр Полищук.

Представителем в политической подгруппе вместо Алексея Резникова стал народный депутат Андрей Костин. Представителем в гуманитарной подгруппе вместо Геннадий Кузнецова стала народный депутат Галина Третьякова. Представителем в социально-экономической подгруппе вместо Игоря Веремия стала замминистра экономики Юлия Свириденко. 

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