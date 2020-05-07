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За сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий получил ранение.

За сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Удерживая оборону, наши военнослужащие прошедшие сутки действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупационные войска прекратили свою активность", - отметили в штабе.

Юольшинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - у Авдеевки, Павлополя, Песков, Тарамчука и Каменки.

В районе ответственности группировки "Север" российские наемники из станковых противотанковых гранатометов обстреляли защитников Попасной.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, 6 мая глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров стран - участников "Нормандского формата" и сообщил им, что украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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