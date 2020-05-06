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На Донбассе оккупанты 15 раз за сутки открывали огонь, пострадали двое украинских военных

Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. 

На Донбассе оккупанты 15 раз за сутки открывали огонь, пострадали двое украинских военных
Фото: EPA/UPG

За сутки 5 мая вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз открывали огонь, в том числе из запрещенных минометов калибра 82 мм. 

Вследствие вражеских действий был ранен один украинский защитник, еще один получил боевое травмирование, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Неподалеку Невельского стреляли из минометов 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Богдановки дважды стреляли из пулеметов, стрелкового оружия, также выпустили 14 мин 82-го калибра.

Возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 

"Кроме этого, вооруженные формирования России целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военные огонь в ответ не открывали", - сообщили в Минобороны.

Рядом с Ореховым российские наемники дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и снайперского вооружения. Защитников Крымского враг обстрелял из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Пивденного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов. 

С начала текущих суток противник обстреливал позиции украинских защитников возле Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. 

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди военных ООС нет. 

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

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