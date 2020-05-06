На Донбассе оккупанты 15 раз за сутки открывали огонь, пострадали двое украинских военных

За сутки 5 мая вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз открывали огонь, в том числе из запрещенных минометов калибра 82 мм.

Вследствие вражеских действий был ранен один украинский защитник, еще один получил боевое травмирование, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Неподалеку Невельского стреляли из минометов 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Богдановки дважды стреляли из пулеметов, стрелкового оружия, также выпустили 14 мин 82-го калибра.

Возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме этого, вооруженные формирования России целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военные огонь в ответ не открывали", - сообщили в Минобороны.

Рядом с Ореховым российские наемники дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и снайперского вооружения. Защитников Крымского враг обстрелял из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Пивденного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции украинских защитников возле Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди военных ООС нет.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.