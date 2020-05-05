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СБУ назвала число незаконно лишенных свободы на Донбассе лиц

По состоянию на 30 апреля в плену боевиков находятся 214 человек.

СБУ назвала число незаконно лишенных свободы на Донбассе лиц
Фото: facebook/Офіс Президента України

Более 200 украинцев на оккупированном Донбассе удерживают в плену боевики. По состоянию на 30 апреля 2020 года в плену находятся 214 человек.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Радио Свобода.

"Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - отметили в спецслужбе.

16 апреля Офис президента сообщил, что в рамках очередного обмена удерживаемыми лицами на Донбассе освободили из плена 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" сообщили, что украинская сторона передала 14 человек.

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