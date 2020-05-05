​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас

Різкий виступ черкаського мера Анатолія Бондаренка буквально «оголив нерв». Можна скільки завгодно розмірковувати щодо того, який – в демарші Бондаренка – відсоток «політики» і як все це не/пов’язано з місцевими виборами, однак неможливо й ігнорувати об’єктивні його причини («страусина позиція» ще нікого до добра не доводила).

Геннадий Труханов, Одесса: «Мера Черкасс просто «довели» несправедливыми условиями»

Фото: Макс Левин

«Нужно понимать причины позиции мэра Черкасс Бондаренко, которую обсуждают не первый день. Считаю, что его выступление – это отчаянная мера, его просто «довели» несправедливыми условиями карантина. Все люди видят: одним супермаркетам работать можно, а рынкам – нет. И тут очевидная несправедливость. Лично я в Одессе обошёл многие рынки и убедился, что санитарные меры у нас соблюдаются максимально. Рынки работают честно и прозрачно. Но почему-то изначально эти рынки нужно было закрыть, а работу супермаркетов оставить. Это как? И почему, спрашивается, на этом фоне, можно работать ломбардам? Знаете, ко мне постоянно подходят люди, спрашивают: а почему те же ломбарды работают, а мы нет? Что я должен им отвечать?

Много, очень много раз я задавал эти вопросы на «селекторах» с представителями центральной власти. Внятного ответа так и не получил. Поэтому эти эмоции, возмущение людей и местных властей мне вполне понятны.

Никто не знает, когда ожидает нас вторая волна вспышки. В любом случае, сегодня могу констатировать: центральная власть ведет себя с нами, местной властью, не честно.

Помогает ли нам центральная власть? Отвечу коротко: главное, чтоб не мешали!

Фото: facebook/Андрей Абрамченко

Толкают ли заявления мэра Черкасс Бондаренко к «параду федерализации»? Я не сторонник подобоной постановки вопроса. Подчеркну, совершенно. Его заявления - да, смелые. Но не более. А если кто и подталкивает к такому сценарию, то это – центральная власть.

Поясню: мы на местах просим диалога, призываем, чтобы нас услышали. Надеемся, это объединит страну. Но когда нас не слышат, продолжают «кошмарить», тогда срабатывает в регионах инстинкт самозащиты. И тогда уж мы вынуждены себя и сами защищать. Поэтому-то вокруг мэра Черкасс сегодня так объединились люди. Если аналогично меня начнут «кошмарить», уверен, это также объединит людей.

Как вся эта ситуация может повлиять на результат предстоящих местных? Да просто же все, понятно. Видя, что ничего у них не получится (представители центра, - ред.), пытаются задействовать большинство, которое насобирали в этот парламент – рассчитывают сделать проходной барьер на местные выборы в 5% (речь об изменениях в Избирательный кодекс, - ред.). Чтоб если партия не прошла, то и мер, который от нее баллотировался, тоже. Это где так видано? Если вы такие мощные, да авторитетные, чего ж бояться – идите, участвуйте наравне со всеми! А то придумали себе жить попо принципу «чем темнее ночь в стране, тем ярче звезды», однако при свете дня эти «звезды» превращаются в пыль.

Андрій Садовий, Львів: «Жодної допомоги для міста від центру не було»

Фото: Макс Требухов

За всіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що зараз вчимося жити з коронавірусом. Найменше, що я б хотів сьгодні отримати – колапс у органах державної чи місцевої влади. Тому кожен крок має бути виваженим.

Моя пропозиція:

1. Уряд має делегувати містам більше самостійності у прийнятті рішень стосовно карантинних обмежень. Таку пропозицію Львів відправив в Кабмін ще в середу.

2. Треба припинити будь-які переслідування мера Черкас. Він висловив думку громади.

Нам потрібна єдність і здоровий глузд!

Друге. Центральна влада не заважає, а в Україні це є найбільшим проявом допомоги.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Якщо говорити про фінанси, то наразі жодної допомоги для міста не було. Вже дві міські лікарні приймають хворих на коронавірус. Ми виділяємо з міського бюджету гроші на доплати медпрацівникам цих лікарень: 10 тисяч кожному, хто працює з інфікованими, і 20 тисяч грн тим, хто захворів на COVID-19. Також такі доплати від міста отримали медики обласної інфекційної лікарні, яка є базовою для прийому хворих на COVID-19.

Ми розуміємо, що ці люди хоч і не є у підпорядкуванні міста, але вони лікують львів’ян і часто самі є львів’янами. Для них ця допомога надзвичайно важлива.

Третє. Самі розмови про федералізацію в умовах російської агресії вважаю неприпустимим і злочинними. А щодо мерів, то вони дуже часто є на передовій боротьби з вірусом і думка, яку вони озвучують – позиція громади міста.

Четверте. Я сьогодні повністю сконцентрований на питанні безпеки львів’ян. Говорити чи думати про вибори не маю часу. Почнеться виборча кампанія, тоді говоритимемо. Сьогодні ця тема не в нашому фокусі.

Сергей Сухомлин, Житомир: «Если мы живем в унитарном государстве, то это превышение полномочий»

Я негативно отношусь к такого рода заявленим. Если мы живем в унитарном государстве, то это - превышение полномочий. Честно было бы, если б мэр открыто заявил исполкому, сессии городского совета, президенту: «У нас работает «Эпицентр», а малый бизнес не работает». И попросить восстановить справедливость: либо закрыть большой бизнес, либо открыть малый. Во-вторых, мне не совсем нравится такое обращение к президенту. Это может в целом плохо закончиться для страны. Фактически, это может быть парадом суверенитов с далеко идущими последствиями.

Фото: facebook/Slava Ratynski

Подобная позиция «бравого парня» приведет к следующему: через три месяца, когда закончится карантин, к нему придут предприниматели и скажут: «А давай, мы не будем платить налоги и примем соотвествующее решение на местном уровне». Он скажет: «Нельзя». — «А тога, что, можно было?». Ответственное меньшинство должно иногда принимать непопулярные решения.

К вопросу о помощи. Больницы города Житомира получили средств защиты, медикаменты на сумму примерно 200-300 тысяч гривен. При этом бюджет города выделил 27,5 миллионов гривен. Сравните. Более того, мы еще в начале апреля оплатили три оклада 180 врачам и меработникам, которые принимали участие в мерипроприятиях по борьбе с коронавирусом на начальной стадии. Субвенция, которую город получил в апреле на эту же выплату, составляет 160 тысяч гривен — это из расчета по 800 гривен на каждого врача. Одним словом: ни о чем.

На выборах в этом году тяжело будет всем. Центру – показать успехи от программы большого строительства, ведь реально денег на финансирование нет; показать повышение социальных стандартов. Что до местных бюджетов, то они практически полностью превратились в бухгалтерию по выдаче зарплат и оплаты энергоносителей. На развитие и на инфраструктурные проекты в бюджете малых и средних городов почти не осталось средств.

Руслан Марцинків, Івано-Франківськ: «Ми на місцях краще бачимо: де та як можемо ослабити карантин»

Фото: facebook/Руслан Марцінків

«Я підтримую послаблення карантину та вважаю, що на часі ці повноваження (щодо обмеження карантину) необхідно передати органам місцевого самоврядування. Ми на місцях більше бачимо: де та як ми можемо ослабити карантин. Саму позицію пана Бондаренка (мера Черкас) я підтримую. Однозначно. Для прикладу. З якою метою треба було закривати кладовища? Якщо на Заході України ми йдемо на кладовища на «зелені свята», а не на «гробки»? Тому цю норму, послухавши мерію, можна було б не вводити.

Як нам центральна влада допомагає у боротьбі з коронавірусом? Після неодноразових наших звернень нам виділили 1,4 млн.грн для забезпечення доплати медикам за березень місяць. Хоча цих коштів недостатньо для покриття цих самих доплат. Ми ці кошти розподілили на дві лікарні, які борються з коронавірусом. Додаткового ми виділили з місцевого бюджету ще 6,5 млн. грн, щоб зробити хоч щось. Також від держави ми отримати невелику партію масок, респіраторів,ну, і десь, 30 упаковок «Плаквенілу». Оце все, що ми отримали від держави. Все! Інше — за рахунок місцевої влади. Наразі ми вже витратили в цілому близько 20 млн.грн. на боротьбу з коронавірусом.

Я також не вважаю, що мер Черкас штовахє Україну на шлях федералізму. Насправді. Вважаю, що це проблема центральної влади, яка має спілкуватися, обговорювати норми постанов з органами місцевого самоврядування. Хіба це важко? Тому я вважаю, що органи місцевого самоврядування мають право щодо рішень по пом’якшенню карантину. Тим більше, коли всі бачать несправедливість. До нас приходять люди та питають: чому «Епіцентрам» та «Велюрам» можна працювати, а іншим — ні? Чому ломбарди працюють, а ми ні? Вважаю, що дуже небезпечно, коли влада намагається централізувати усі повноваження, але не чує нас. Інакше країну просто розвалить ця державна політика, яка призводить до таких речей.

На жаль, наразі я продовжую бачити практику попередніх влад, коли проти місцевих влад відкривають кримінальні справи, щоб поміняти місцевих голів, забрати у нас кошти. Хоча можна було б домовитися про те, щоб «перетягування ковдри» закінчилося. Ми сподівалися, обираючи нового президента, що до нас будуть ставитися як до партнерів. Але нас не чують. У цьому проблема.

Геннадий Кернес, Харьков: «Местное самоуправление ппредоставлено само себе»:

Фото: Макс Левин

Я понимаю мэра Черкасс - сам же мэр. Он действовал в интересах громады - чувствует, что люди беднеют и им негде взять денег, как в других странах; поэтому он пошел на этот шаг в интресах громады. Я считаю, что ему, как человеку, который живет этой территорией, видней его действия. Законно ли это, должен сказать суд. Карантин существует и его надо исполнять.

Центральная власть работает через губернаторв сегодня. С мэрами стараются работать.

Недавно был большой селектор мэров с главой ОП Андреем Ермаком. Я задавал много вопросов, ответов не получил. Потом несколько раз перезванивали из ОП, но это были просто разговоры.

По факту, местное самоуправление сегодня предоставлено самому себе – справляется, как может. Это если вы о поддержке центра спрашиваете.

Есть ли угроза федерализации в действиях Бондаренко? Нет, не думаю. Вместе с тем, мне бы не хотелось, чтобы политики вмешивались в действия мэров - сегодня сам видел, как за его спиной стояли политики и делали свои заявления.

Что до выборов, то еще рано. Слишком рано прогнозировать.

Сергій Надал, Тернопіль: «Місцева влада зараз найкраще знає, що треба робити для боротьби з коронавірусом»

Фото: Макс Левин

Якщо порівнювати ситуацію епідемії Тернополя та Черкас, то, на жаль, у нас вона гірша. Кількість тих, хто захворів, зростає. Тому на цей час ми не бачимо необхідності прибирати карантинні заходи та обмеження. Можливо, в Черкасах ситуація інша. Тому там, враховуючи думку громади, було прийнято рішення щодо послаблення карантину. Я вважаю, що такі рішення необхідно приймати на місяцях, враховуючи думку громади та ситуацію з кількістю тих, хто захворів.

Ми у Тернополі базуємося виключно на статистиці, яку надають нам лікарі. Також враховуємо думку людей. Так, підприємці також звертаються до нас з вимогою, щоб ми дали їм можливість працювати. Але ми не маємо права одночасно і допомагати, і шкодити. Наразі ситуація у Тернополі з коронавірусом така, що ми маємо дотримуватися постанов Кабміну, рішень Верховної Ради. Головне — розуміти відповідальність, яку можемо понести. Будь-які дії, рішення, які ми приймаємо, мають бути в межах чинного законодавчого поля.

Не вважаю, що позиція Бондаренка — перший крок до федералізації. Це взагалі, на мій погляд, питання не за адресою. Думаю, що кожен мер найкраще знає про проблеми та потреби своїх людей на місцях. Мери найближче до людей. Вони перші, хто знає все. Починаючи з того, яку вулицю треба ремонтувати. В цей непростий час, на мою думку, саме місцева влада найкраще знає, що треба робити для боротьби з коронавірусом: як фінансувати лікарні, забезпечувати їх обладнанням.

Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Щодо підтримки центральної влади, то ми її відчуваємо. Але поки що, якщо ми говоримо про реальну фінансову підтримку, то наразі наші лікарі ще не отримали ті надбавки до зарплат, які обіцяли.

Як вся ця ситуація вплине на результат майбутніх місцевих виборів? Сподіваюся, що ми разом здолаємо цю страшну біду. Головне, завдання — не політизувати ситуацію, а діяти разом для боротьби з коронавірусом. Нам необхідно консолідуватися. А перетворення боротьби з коронавірусом на політичну — це точно не той шлях, яким має йти Україна. Зараз у нас реальні хвороби, реальне життя людей. Тому гратися в політику — не на часі.

Андрей Абрамченко, Измаил: «Один человек не может толкать страну на путь федерализации».

Сегодня я поддерживаю те меры, которые были предложены на заседании Кабинета министров Украины относительно послабления мер карантина. Чтобы полномочия и главное — ответственность, — были возложены на региональные власти. С целью определения объемов и продолжительности запретительных мер на местах. Учитывая обстановку в конкретных городах и регионах. Тогда будут сняты все вопросы насчёт: где-то меры обоснованы, где-то — недостаточны или наоборот. Что касается Измаила, то мы являемся опорной точкой по лечению коронавирусных больных всего юга Одесской области. Сегодня у нас в инфекционной больнице находятся шесть человек. И один — под наблюдением. Главное, что мы обеспечили защиту приема больных с целью недопущения заражения врачей. Да, могу сказать, что в таких условиях есть предпосылки для ослабления карантина в рамках, установленных Кабмином. Все должно происходить поэтапно. Чтобы мы не получили вспышку заболеваемости после снятия мер карантина. Например, после открытия рынков. Мы выполнили все предписанные нам условия по открытию рынков и надеемся, что в нашем районе не будет вспышки заболеваемости.

Фото: stalker-world.net

Как нам помогает центральная власть? Деньги на финансирование инфекционной больницы к нам поступили. Теперь необходимо обеспечить врачей «первички», которые потенциально могут контактировать с коронавирусными больными, направляют пациентов в инфекционную.

Я не думаю, что нужно критично относиться к позиции мэра Бондаренко. И ставить вопрос: а не толкает ли он нас всех на путь федерализации? Один человек, поверьте, не может толкать страну на путь федерализации. Я этого не вижу. Просто есть конкретные проблемы в каждом населенном пункте. А мэр является представителем общины и имеет право высказывать мнение, что он, в принципе, и делает. Так что, в данном случае, считаю, что все споры в политической плоскости необходимо убрать. Нужен простой прагматизм во взаимоотношении центральной и местной властей. Тогда все станет на свои места. Повторю. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: нужно передать на места вопрос о решении с карантином. И переложить ответственность. Это - главное. Если на местах принимается решение об ослаблении карантина, в итоге необходимо будет нести ответственность, в случае вспышки заболеваемости.

Как нынешняя ситуация повлияет на будущий результат местных выборов? Могу сказать в контексте решений Бондаренко об ослаблении карантина. Для начала нужно вести диалог с центральными органами власти, которые должны нас услышать. Поэтому решение Авакова считаю правильным, но, повторяю, с условием ответственности местной власти.