"Евросолидарность" собрала подписи для внеочередного заседания ВР по страхованию и тестированию медиков

«Европейская Солидарность» собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании. Об этом сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко. Он поблагодарил фракции и группы, которые дали подписи и сообщил, что только три депутата от «Слуги народа» дали свои подписи.

«Были внесены 3 законопроекта. Первый - о государственном страховании врачей, где болезни страхуются на 200 000, а не на 5-6 как сейчас выплачивается. А, не дай Бог, гибели - на 1,5 миллиона», - отметил Петр Порошенко.

«Наша армия противодействия коронавирусу - это наши врачи. Посмотрите, что происходит сейчас. 13 апреля наша политическая сила требовала включить в закон «О государственном бюджете» средства на государственное страхование каждого врача от заболевания или, не дай Бог, гибели от коронавирусной инфекции. Так, как мы сделали в 2014 году, когда мы защитили страхованием украинских воинов. С 13 апреля этот вопрос не решен. За последние сутки заболело 62 врача. За последние 11 дней заболели 800 врачей. У нас есть кровати, но у нас может не быть здоровых врачей», - предостерегает Петр Порошенко.

«Я благодарю «Батькивщину» за то, что в полном составе они подписали подписные листы. И я благодарю «Голос» за то, что они в полном составе подписали письма о созыве внеочередной сессии. Я благодарю все фракции - «Доверие», «За будущее», «ОПЗЖ», «Европейскую Солидарность» и я благодарю трех народных депутатов «Слуги народа», которые также вопреки воле фракции поставили подписи », - сказал Порошенко.

«Мы собрали 150 подписей - в условиях, когда фракция «Слуги народа» блокировала, поскольку получила команду не подписывать и не рассматривать. Завтра эти подписи будут сданы в Верховную Раду. На этой неделе мы требуем немедленно рассмотреть и проголосовать этот законопроект, и каждый день врачи должны знать, что они защищены», - отметил пятый Президент.

«Второй законопроект - это о тестах. Если не хватает лабораторий, то они будут здесь через 5 дней. Я не завез их только потому, что была информация, что их 2 миллиона. Они стоят 17000 долларов, а спасают жизни врачей, потому что врач, когда к нему поступает пациент, должен быть протестирован», - убежден лидер «Европейской Солидарности».

«Третья позиция - это принятое нами в парламенте решение повысить зарплату врачам, которые работают с коронавирусными больными на 300%. Прошло с 13 апреля уже более трех недель. Скажите - врачи получают 300%? Я вам скажу, не получают. И на мой вопрос почему за это время не решен вопрос выплат врачам, мы получили ответ, что виновные мэры. Забрали средства у местного самоуправления, когда проводили изменения в бюджет. А на сегодняшний день правительство обвиняет мэров. Конечно, это нечестная игра. И наша позиция, мы на этой неделе немедленно проголосовать в первом чтении и в целом, и защитить наших воинов в борьбе с пандемией - наших врачей », - отметил Петр Порошенко.