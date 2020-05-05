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НАБУ ужесточило подозрение Аллерову и Микитасю по делу о квартирах Нацгвардии

В деле появился эпизод с крупной взяткой.

НАБУ ужесточило подозрение Аллерову и Микитасю по делу о квартирах Нацгвардии
Фото: facebook/НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро ужесточило подозрение фигурантам уголовного производства о неравноценном обмене квартирами между Национальной гвардией и "Укрбудом". Среди них - бывший командующий НГУ Юрий Аллеров и бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ во вторник.

Следствие собрало доказательства о том, что Аллеров мог получить взятку за обмен квартир в ЖК "Аристократ" (центр Киева, улица Коновальца) на квартиры в ЖК "Оберег" (окраина Киева, Бориспольская улица).

Речь идет о 125 тысячах долларов, из которых 100 тысяч Аллеров якобы оставил себе, а 25 тысяч отдал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил.

Кроме того, Аллерову передали квартиру площадью 76 кв. м и стоимостью 1,82 млн гривен. Ее оформили на близкую родственницу экс-командующего под видом покупки имущественных прав по специальной цене 592,8 тыс. гривен.

Также следствие установило факты использования Микитасем и должностными лицами компании-застройщика официальных документов (отчетов об оценке по заказу ООО "Укрбуд Девелопмент"), которые использовались в схеме.

Таким образом, Аллерову предъявили получение взятки и соучастие в подделке документов, а Микитасю - предложение взятки, подделку документов и  отмывание денег. Раньше им вменяли только растрату 81,635 млн гривен при обмене квартир.

Всего в этом деле восемь подозреваемых:

  • народный депутат Украины, бенефициарный владелец (контроллер) ООО "Укрбуд Девелопмент" - ч.5 ст.191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358. 3 ст. 28 ч.4 ст.358 УК Украины;
  • исполнительный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" -. 5 ст. 191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358. 3 ст. 28 ч.4 ст.358 УК Украины;
  • генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" - ч.5 ст.191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 УК Украины;
  • заместитель генерального директора ООО "Укрбуд Девелопмент" по правовым вопросам - ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины;
  • командующий Национальной гвардии Украины - ч.5 ст.191, ч. 4 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины;
  • начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины;
  • заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления - ч.5 ст.191, ч.4 ст.369 УК Украины;
  • оценщик - ч.5 ст. 27 ч.5 ст.191 УК Украины.
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