Разумков подтвердил внеочередное заседание Рады 12 мая

Внеочередное заседание Верховной Рады скорее всего состоится в следующий вторник, 12 мая.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам Разумкова, внеочередное заседание переносится с пятницы на следующий вторник, ибо некоторые регламентные нормы не позволяют рассмотреть ряд вопросов, которые являются необходимыми.

"Сейчас мы говорим о том, что следующее заседание будет созываться 150 народными депутатами. И скорее всего, оно состоится во вторник. Предварительно, думали, что оно будет в пятницу, но некоторые регламентные нормы не позволяют рассмотреть ряд вопросов, которые как мы считаем необходимые. Поэтому это будет вторник", - заявил Разумков.

Ранее сегодня источник в "Слуге народа" рассказал LB.ua, что Рада может собраться на внеочередное заседание 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты.

Напомним, что депутатам Верховной Рады предстоит рассмотреть законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон). Благодаря упрощенной процедуре сравнительную таблицу из 16586 поправок удалось сжать до 230.

Верховная Рада не работает в пленарном режиме до конца карантина, но время от времени собирается на внеочередные заседания.

Последнее состоялось 30 апреля.