Кабмин уволил главу ГАСИ

Кабинет министров уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение №482-р Кабинета министров было опубликовано на правительственном портале в понедельник, 4 мая.
"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.
Напомним, Юрий Васильченко был назначен главой ГАСИ 11 марта. 13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин решил ликвидировать Госархстройинспекцию.
Вопрос ликвидации Госархстройинспекции также рассматривало правительство Алексея Гончарука.
В феврале вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль также выступил за ликвидацию ГАСИ в нынешнем виде и анонсировал реформу ведомства. Он заявил, что "ГАСИ - это клещ на здоровом теле строительного рынка".
После избрания премьер-министром Шмыгаль подтвердил реформу ГАСИ и назвал сроки ее проведения.