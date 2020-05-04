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Кабмин уволил главу ГАСИ

Правительство намерено ликвидировать Госархстройинспекцию.

Кабинет министров уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение №482-р Кабинета министров было опубликовано на правительственном портале в понедельник, 4 мая.

"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Напомним, Юрий Васильченко был назначен главой ГАСИ 11 марта. 13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин решил ликвидировать Госархстройинспекцию.

Вопрос ликвидации Госархстройинспекции также рассматривало правительство Алексея Гончарука.

В феврале вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль также выступил за ликвидацию ГАСИ в нынешнем виде и анонсировал реформу ведомства. Он заявил, что "ГАСИ - это клещ на здоровом теле строительного рынка".

После избрания премьер-министром Шмыгаль подтвердил реформу ГАСИ и назвал сроки ее проведения.

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