Вице-премьер Шмыгаль анонсировал реформу ГАСИ

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль выступил за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде и анонсировал реформу ведомства. Об этом министр рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", - заявил Шмыгаль.

По его словам, первые шаги по реформированию ведомства будут осуществлены в ближайшее время.

"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим - прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", - отметил министр.

Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Напомним, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщал о готовности ликвидировать ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас. По его словам, Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики.