Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
ГлавнаяПолитика

Вице-премьер Шмыгаль анонсировал реформу ГАСИ

"ГАСИ - это клещ на здоровом теле строительного рынка".

Вице-премьер Шмыгаль анонсировал реформу ГАСИ
Денис Шмыгаль
Фото: facebook/ Денис Шмыгаль

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль выступил за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде и анонсировал реформу ведомства. Об этом министр рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", - заявил Шмыгаль.

По его словам, первые шаги по реформированию ведомства будут осуществлены в ближайшее время. 

"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим - прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", - отметил министр.

Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Напомним, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщал о готовности ликвидировать ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас. По его словам, Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также