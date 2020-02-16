Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились

Стали известны имена всех десяти высокопоставленных иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые сначала согласились принять участие в Поместном объединительному Соборе 15 декабря 2018 года, но потом не явились.

Список опубликован в телеграм-канале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Помните, год с небольшим тому я писала: на Поместном объединительному Соборе ПЦУ ожидали десятерых высокопоставленных иерархов МП. Десятерых. Которые уже тогда готовы были поддержать ПЦУ. Для них были заготовлены даже таблички с регалиями, выделены отдельные места в зале. Прибыли лишь двое - Александр Драбинко и Симеон Винницкий. Остальные... у каждого были свои причины... увы...", - написала Соня Кошкина.

Шеф-редактор LB.ua уточнила, что этот список некоторое время назад появился на одном "не слишком посещаемом тематическом сайте".

Среди указанных в списке представителей УПЦ МП - двенадцать иерархов, двое мирян, архимандрит и диакон.

Согласно документу, на объединительный собор обещали прийти, но не явились восемь митрополитов: Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук), Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Фиалко), Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит (Бевцик), Полесский и Сарненский Анатолий (Гладкий), Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий), Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко), Владимир-Волынский и Ковельский Владимир (Мельник) и Мукачевский и Ужгородский Феодор (Мамасуев), - а также архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) и епископ Золотоношский, викарий Черкасской епархии Иоанн (Вахнюк).

Напомним, что на собор пришли Переяслав-Хмельницкий митрополит Александр (Драбинко) и Винницкий митрополит Симеон (Шостацкий).

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук), как пишет BBC, объяснил свое неучастие болезнью.