Зеленский: хотелось бы провести выборы по всей стране, включая ОРДЛО и Крым

Президент Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил о желании провести местные выборы осенью по всей стране, включая оккупированные районы Донецкой и Луганской области и Крым.

"Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма", - сказал он.

В то же время он добавил, что это возможно только при условии соблюдения "элементарных условий безопасности" и по украинскому законодательству.

"Я говорил об этом [на саммите "нормандской четверки"] в Париже и повторяю еще раз: людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украины, всем миром легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы", - сказал Зеленский.

Напомним, очередные местные выборы в Украине должны пройти 25 октября 2020 года.