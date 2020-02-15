Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве
В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве
Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней
Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней
В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе
В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе
Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение
Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение
ГлавнаяПолитика

Зеленский анонсировал создание диалоговой платформы "Мир Донбасса"

Президент хочет, чтобы в Минске были представлены интересы переселенцев.

Зеленский анонсировал создание диалоговой платформы "Мир Донбасса"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности анонсировал создание диалоговой платформы "Мир Донбасса".

Он сказал, что власть Украины готова к диалогу с жителями оккупированных областей на востоке, но не с оккупированными администрациями.

"Вы знаете, нас убеждают, что действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население", - сказал он.

Президент подчеркнул, что живущие под оккупацией украинцы - не весь голос Донбасса.

"Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины", - сказал он.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский по итогам "нормандского саммита" заявил о необходимости подключить к работе Трехсторонней контактной группы в Минске переселенцев с Донбасса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также