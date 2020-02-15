Зеленский призвал мир не забывать о войне в Украине

Президент Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности напомнил о войне в Украине, продолжающейся уже почти шесть лет.

"Меня и 65 миллионов украинцев на планете смущает тот факт, что годовом отчете Мюнхенской безопасности конференции лишь восемь упоминаний об Украине. И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В связи с этим у меня как президента Украины, которая шестой год подряд защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый, на мой взгляд, вопрос: а не рано все начали успокаиваться? Это, скажу откровенно, опасная тенденция", - сказал Зеленский.

Он признал, что в мире достаточно острых проблем и горячих конфликтов, но "ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет окончательно решен".

"Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это - я знаю! - война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько, как Вторая мировая война, представьте себе. Да, мы как никто другой стремимся прекратить эту войну. И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зону опасности вообще исчезнут из любых международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, когда к нам вернутся наши люди - наши, потому что они украинские - и все украинские территории: и Донбасс, и Крым", - сказал Зеленский.

С другой стороны президент заявил о некотором оптимизме в связи с тем, что "мировые эксперты замечают реальный прогресс в приближении мира".

"В первый день своего президентства - уже не помню, когда это было - я сказал откровенно: не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем", - заявил Зеленский.