ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 19 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года.
Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.
В частности, ЦИК зарегистрировала следующих кандидатов:
- Евгению Агееву - беспартийную, которая проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение;
- Виктора Ильенко - члена политической партии "Украина превыше всего", который проживает в Киеве, субъект выдвижения - политическая партия "Украина превыше всего";
- Николая Музыченко - беспартийного, проживает в Харькове, самовыдвижение;
- Дмитрия Огурцова - члена политической партии "Жизнь", проживает в Харькове, субъект выдвижения - политическая партия "Жизнь";
- Яну Светличную - беспартийную, проживает в Харькове, самовыдвижение.
Ранее Центризбирком зарегистрировал 14 кандидатов в народные депутаты Украины, а именно: Игоря Швайку, Сергея Кошулька, Галину Хархалис, Дениса Шейбута, Викторию Алексейчук, Александра Диденко, Татьяну Егорову-Луценко, Камиля Кирпичева, Кирилла Оксеня, Игоря Федоренко, Ирину Бондарь, Валентина Захарова, Ольгу Коваленко, Игоря Найду.
Ранее сообщалось, что на довыборы в Раду от партии Порошенко решила пойти экс-депутат Виктория Пташник.
Также планирует баллотироваться бывшая руководительница Харьковской ОГА Юлия Светличная.