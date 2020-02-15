ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 19 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

В частности, ЦИК зарегистрировала следующих кандидатов:

Евгению Агееву - беспартийную, которая проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение;

Виктора Ильенко - члена политической партии "Украина превыше всего", который проживает в Киеве, субъект выдвижения - политическая партия "Украина превыше всего";

Николая Музыченко - беспартийного, проживает в Харькове, самовыдвижение;

Дмитрия Огурцова - члена политической партии "Жизнь", проживает в Харькове, субъект выдвижения - политическая партия "Жизнь";

Яну Светличную - беспартийную, проживает в Харькове, самовыдвижение.

Ранее Центризбирком зарегистрировал 14 кандидатов в народные депутаты Украины, а именно: Игоря Швайку, Сергея Кошулька, Галину Хархалис, Дениса Шейбута, Викторию Алексейчук, Александра Диденко, Татьяну Егорову-Луценко, Камиля Кирпичева, Кирилла Оксеня, Игоря Федоренко, Ирину Бондарь, Валентина Захарова, Ольгу Коваленко, Игоря Найду.

Ранее сообщалось, что на довыборы в Раду от партии Порошенко решила пойти экс-депутат Виктория Пташник.

Также планирует баллотироваться бывшая руководительница Харьковской ОГА Юлия Светличная.